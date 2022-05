Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 16.30 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem PKW die B250 von Treffurt in Richtung Schellmannshausen, während ein 64-jähriger Fahrradfahrer aus der Straße "Unter den Linden" nach links auf die B250 einbiegen wollte. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 64 Jahre alte Mann wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 2.500 Euro. (jd)

