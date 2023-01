Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Streife nimmt 41-Jährigen nach Kontrolle vorläufig fest

Nauheim (ots)

Ein 41 Jahre alter Autofahrer muss sich nach einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend (30.01.) in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 23.30 Uhr fiel der Mann aus Offenbach einer Streife der Polizeistation Groß-Gerau in der Straße "Am Bahnhof" im Gegenverkehr aufgrund des eingeschalteten Fernlichts auf. Bei der anschließenden Kontrolle nahm das Streifenteam Marihuanageruch wahr, der aus dem Innenraum des Wagens drang. Zudem stellten sie bei dem 41-Jährigen körperliche Anzeichen fest, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Im Fahrzeug konnten zudem Kleinstmengen der beiden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme mit auf die Wache gebracht.

