POL-DA: Bensheim: Einbrecher erbeuten Baumaschinen, Messing und Diesel

Birkenau (ots) - Auf das Lenkrad und den Airbag eines BMW hatten es noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (30.01.) abgesehen. Das Fahrzeug parkte in der Hauptstraße, als die Kriminellen eine Tür aufhebelten, sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang verschafften und dann die Geräte ausbauten. Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 alle in diesem Zusammenhang stehenden, ...

mehr