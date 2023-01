Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto in Tiefgarage aufgebrochen

Darmstadt (ots)

Nachdem zwischen Montag (23.1.) und Dienstag (24.1.) in einer Tiefgarage in der Alexanderstraße ein Auto in den Fokus Krimineller geraten war, hat die Darmstädter Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge, machten sich die Täter zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmittag, an den Fahrzeugtüren zu schaffen und gelangten gewaltsam in den Innenraum. Dort beschädigten sie die Innenausstattung und flüchteten, nach derzeitigem Kenntnisstand, ohne Beute. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem für diesen Fall zuständigen Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

