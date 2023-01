POL-DA: Bürstadt/Lampertheim: Baustellen im Visier von Dieben

Groß-Zimmern (ots) - In der Nacht zum Samstag (21.1.) vergriffen sich Kriminelle zwischen 1 und 3 Uhr in der Straße "Hinter dem Schlädchen" und in der Johannes-Ohl-Straße an mehreren Garagen. Dabei hebelten die Täter jeweils an den Garagentüren. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten die Diebe jedoch nichts ...

mehr