Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: 20-Jähriger bei Einbruch festgenommen

Heppenheim (ots)

Streifen der Polizeistation Heppenheim haben am Sonntagabend (15.01.) einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen auf frischer Tat festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war er in eine Lagerhalle eingebrochen. Gegen 21.20 Uhr am späten Abend hatte ein Zeuge über Notruf die Polizei verständigt und den Eindringling gemeldet. Dieser hatte sich Zugang zu dem Firmengelände in der Energiestraße verschafft und war dann durch ein eingeworfenes Fenster in die Lagerhalle eingestiegen. Herbeigeeilte Polizeikräfte umstellten schließlich das Gebäude und nahmen den 20-jährigen Viernheimer noch vor Ort fest. Er hatte es auf ein Rolllager abgesehen. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam er auf die Wache und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet, in dem er sich jetzt strafrechtlich verantworten muss.

