POL-DA: Rüsselsheim: Vier Transporter aufgebrochen

Zwei auf dem Parkplatz der Walter-Köbel-Sporthalle und zwei in der Lise-Meitner-Straße geparkte Transporter brachen Unbekannte in der Nacht zum Montag (08.01.) auf. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge ein und verschafften sich so Zugang in die Innenräume. In keinem Fall wurde etwas entwendet. Der angerichtete Schaden beträgt nach ersten Schätzungen aber insgesamt über 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

