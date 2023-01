Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: In Gespräch verwickelt und Geldbörse gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein Krimineller hat am Freitag (6.1.) sein Unwesen am Marienplatz getrieben. Gegen 18.45 Uhr betrat der noch unbekannte Mann eine Gaststätte, verwickelte den Inhaber in ein Gespräch und entwendete dabei dessen Geldbörse mit den Tageseinnahmen aus einer Tasche. Mit seiner Beute flüchtete er zu Fuß in Richtung Hügelstraße. Er wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen, mit gelben Applikationen versehenen, Pullover bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine Wollmütze in der Farbe Beige.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

