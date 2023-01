POL-ERB: Fränkisch-Crumbach: Poller beschädigt

Oberzent (ots) - In der Raubacher Straße wurde am Montag (26.12.) gegen 14.45 Uhr ein grauer Renault KADJAR beschädigt. Der aktuell noch unbekannte Unfallverursacher kam aus Richtung Ober-Schönmattenwag in Richtung Hinterbach und beschädigte in der Ortsdurchfahrt Raubach einen entgegenkommenden Renault. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen unerlaubt vom ...

