Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent-Raubach: Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberzent (ots)

In der Raubacher Straße wurde am Montag (26.12.) gegen 14.45 Uhr ein grauer Renault KADJAR beschädigt. Der aktuell noch unbekannte Unfallverursacher kam aus Richtung Ober-Schönmattenwag in Richtung Hinterbach und beschädigte in der Ortsdurchfahrt Raubach einen entgegenkommenden Renault. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu den Unfallbeteiligten geben? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

Berichterstatterin: PK-A'in Hartig, PSt. Erbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell