Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Verursacher flüchtig

Bensheim (ots)

Am Dienstag, den 29.11.2022 gegen 07.45 Uhr bog in Bensheim ein dunkler PKW Kombi von der Darmstädter Straße / B aus Richtung Auerbach kommend nach rechts in die Kirchbergstraße ab und stieß dort mit einer jugendlichen Radfahrerin zusammen, die auf dem Radweg in gleiche Fahrtrichtung fuhr. Die Radfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich beim Sturz. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zur Fahrerin oder Fahrzeug nimmt die Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251 - 8468-0 entgegen.

