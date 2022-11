POL-HP: Unfallflucht in Viernheim

Lautertal (ots) - Nach dem Vollbrand eines Einkaufsmarktes am frühen Sonntagmorgen (13.11.) in der Nibelungenstraße in Lautern, ergab sich nun im Rahmen der Ermittlungen des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei ein Tatverdacht gegen einen 26 Jahre alten Mann aus dem Kreis Bergstraße. Der Mann wurde am Donnerstag (17.11.) auf Antrag der ...

mehr