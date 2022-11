Reichelsheim (ots) - Reichelsheim - Am Montag, den 31.10.2022, kam es in der Heidelberger Straße in Reichelsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter weißer VW T5 beim Vorbeifahren touchiert und beschädigt. Gegen 21 Uhr löste die Alarmsicherung des Pkw aus, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sich der Unfall um diese Uhrzeit ereignete. Anschließend entfernte sich ...

mehr