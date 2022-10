Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fenster eingeschlagen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (21.-22.10.) haben Kriminelle in einem braunen Toyota nach Wertgegenständen gesucht. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter eine Scheibe des Autos ein und gelangten auf diesem Weg in den Innenraum. Zum Zeitpunkt der Tat parkte das Fahrzeug in einer Tiefgarage im Haardtring. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

