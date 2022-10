Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Ramstadt: Unbekannter macht sich an Haustür zu schaffen und flüchtet nach Ansprache

Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs

Mühltal

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Freitag (14.10.) gegen 15.40 Uhr mit einem Hebelwerkzeug an einer Hauseingangstür in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht. Als die 85-jährige Bewohnerin auf die Geräusche aufmerksam wurde, nach dem Rechten schaute und den Mann ansprach, entfernte sich der bislang Unbekannte rasch. Zurück blieb ein Schaden an der Tür, der aktuell auf rund 200 Euro geschätzt wird. Die Kripo in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

