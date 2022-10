POL-DADI: DI, Rheingaustraße, Fahrzeug überschlägt sich - Zwei Personen leicht verletzt, vier Fahrzeuge beschädigt

Michelstadt (ots) - Am Montag (10.10.) kam es gegen 7:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Michelstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher wartete hierbei mit seinem weißen Transporter, an welchem ein Erbacher Kennzeichen angebracht war, am geschlossenen Bahnübergang. Um einem kreuzenden Reisebus die Durchfahrt zu ermöglichen, setzte der Fahrzeugführer ...

