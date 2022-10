Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit weißem Transporter

Michelstadt (ots)

Am Montag (10.10.) kam es gegen 7:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Michelstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher wartete hierbei mit seinem weißen Transporter, an welchem ein Erbacher Kennzeichen angebracht war, am geschlossenen Bahnübergang. Um einem kreuzenden Reisebus die Durchfahrt zu ermöglichen, setzte der Fahrzeugführer des Transporters zurück und touchierte hierbei den blauen BMW, der hinter dem Transporter stand. Der Beifahrer des Unfallverursachers stieg noch kurz aus dem Fahrzeug aus, machte jedoch unmittelbar kehrt und stieg wieder in das Fahrzeug ein. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden an dem blauen BMW wird auf etwa 1.500EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach, Tel. 06062/953-0, entgegen.

