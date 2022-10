Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit freilaufendem Pferd, hoher Sachschaden, Tier verstarb an Unfallstelle.

Höchst im Odenwald (ots)

Am Sonntag den 09.10.2022, gegen 05:00 Uhr, ereignete sich auf der B 45, zwischen den Gemarkungen 64739 Höchst/ Odw. und Mümling-Crumbach ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 31 jähriger Pkw Fahrer fuhr mit seinem SUV von Höchst kommend in Richtung Mümling-Crumbach. Kurz vor dem Ortseingang Mlg-Crumbach kreuzte ein Pferd die Fahrbahn und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Aufgrund des massiven Aufpralls verstarb das Tier noch vor Ort an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 40 TSD Euro. Personen wurden nicht verletzt. Ermittlungen, warum sich das Pferd aus seiner Koppel befreien konnte, dauern noch an. Der Garant des Tieres konnte bereits ermittelt werden. Die B 45 war im Bereich der Unfallstelle aufgrund von Bergungsarbeiten bis ca. 06:30 Uhr eingeschränkt befahrbar.

