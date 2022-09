POL-DVS: Vor der Polizei geflüchtet und verunfallt - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - Am Freitagmittag, 16.09.2022 gegen 13:30 Uhr, ereignete sich an der Straßenbahnhaltestelle "Berliner Allee" in der Rheinstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Darmstädterin schwer verletzt wurde. Diese schien, die Straßenbahngleise fußläufig überqueren zu wollen. Hierbei wurde sie frontal von einem herannahenden ...

mehr