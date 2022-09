Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht auf der B 45 zwischen Etzen-Gesäß und Mümling-Grumbach.

Bad König (ots)

Am Samstag, den 17.09., gegen 08:18 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter männlicher Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die dortige Leitplanke indem er ins Schleudern geriet. Geschätzter Schaden an der Leitplanke 1500,00 Euro. Nach dem Anprall in die Leitplanke verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle unerlaubt. Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelt es sich anhand vorgefundener Teile um einen älteren PKW BMW, 5er Baureihe, Farbe silber-grau, Baujahr 1988 - 1995. Fahrzeug müsste laut Zeugen an der hinteren rechten Fahrzeugecke beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher oder das gesuchte Fahrzeug nimmt die Polizeistation Höchst unter 06163 / 941.0 entgegen.

