POL-GG: Bischofsheim: Verkehrsunfallflucht in der Mainstraße

Bischofsheim (ots)

Am Samstag, den 17.09. gegen 01:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes Benz, der in der Mainstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Das Fahrzeug wurde auf der linken Seite im Bereich des Kotflügels sowie beider Türen und des Außenspiegels beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 3000 Euro. Der Unfallverursacher verlor an der Unfallstelle silberfarbene Fahrzeugteile und entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt.

Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter 06144/9666-0 entgegen.

