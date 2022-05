Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Zarrentin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Zarrentin ist am Mittwochabend ein 62-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war kurz vor 21 Uhr in der Bahnhofstraße aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn angekommen und dann gestürzt. Der 62-Jährige erlitt dabei unter anderem eine Beinverletzung. Er wurde kurz darauf zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Krad entstand Sachschaden.

