Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Versuchter Einbruch im Laufe der Nacht

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Biblis (ots)

In der Nacht zum Freitag (16.09.) hatten bislang noch unbekannte Täter ein Ladengeschäft in der Golfparkallee im Stadtteil Wattenheim im Visier. Kurz nach Mitternacht versuchten die Kriminellen, die Vordertür und ein Seitenfenster zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Hierbei lösten sie jedoch den Alarm aus und ergriffen ohne Beute die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 42 der Kriminalpolizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell