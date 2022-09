Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einbruch in Supermarkt

Täter lässt Spendendosen mitgehen

Groß-Zimmern (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen (13.9.) offenbar sein Unwesen in der Wilhelm-Leuschner-Straße getrieben. Gegen 5.25 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum und entwendete dort Spendendosen aus dem Kassenbereich. Mit seiner Beute trat er die Flucht an. Die Schadenshöhe ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

