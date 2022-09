Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Geldbörse aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (1.9.-2.9.) haben sich Kriminelle aus einem Auto in der Stresemannstraße eine Geldbörse geschnappt und damit die Flucht ergriffen. Auf welche Weise sich die Unbekannten zuvor Zugang zu dem Fahrzeug verschafften, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

