Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Darmstadt (ots)

Darmstadt-Innenstadt - Nach einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen BMW und einer Straßenbahn am Montagnachmittag (29.08.) in der Bismarckstraße, war der gesamte ÖPNV zeitweise lahmgelegt. Der 20-jährige Autofahrer beabsichtigte von der Bismarckstraße nach links in die Wilhelm-Leuschner-Straße abzubiegen, stieß aber im Kreuzungsbereich mit der entgegenkommenden Straßenbahn zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Weil der Frontbereich des BMW erheblich beschädigt war, musste das Auto abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

