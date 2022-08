Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Polizei lädt zur Bürgersprechstunde ins Rathaus ein

Groß-Zimmern (ots)

Polizeihauptkommissar Thorsten Mlotek ist seit Anfang Juli in seiner Funktion als Schutzmann vor Ort Ansprechpartner für die Stadt Groß-Umstadt und für die Gemeinde Groß-Zimmern.

In diesem Zusammenhang bietet der Polizeihauptkommissar ab dem 2. September immer freitags eine Bürgersprechstunde in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr im Rathaus in Groß-Zimmern an. Bürgerinnen und Bürger haben so die Möglichkeit, neben dem Kontakt zu ihrer zuständigen Polizeistation in Dieburg, sich direkt mit dem Schutzmann vor Ort auszutauschen und sich mit Fragen an den Polizeihauptkommissar zu wenden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5264698

