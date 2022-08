Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Kriminelle erbeuten Holz

Wer kann Hinweise geben?

Otzberg (ots)

Über 13 Festmeter Holz, die in einem Waldgebiet zwischen Mummenroth und Hassenroth in der Nähe vom Hermes-Berg gelagert waren, gerieten in das Visier unbekannter Krimineller. Der Diebstahl wurde am Mittwoch (17.8.) bei der Polizei angezeigt und kann nach jetzigem Kenntnisstand einige Wochen zurückliegen. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

