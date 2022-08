Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 22 "Gurtmuffel" in zwei Stunden

Rüsselsheim (ots)

Sicherheitsgurte sind Lebensretter. Auch auf kurzen Strecken und egal, wo die Autoinsassen sitzen. Laut Schätzungen der Unfallforschung der Versicherer (UDV) ist durchschnittlich jede oder jeder vierte bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte Autofahrende oder -mitfahrende zum Zeitpunkt des Unfalls nicht oder nicht korrekt angeschnallt gewesen.

Dass dies offenbar von vielen Insassen nach wie vor auf die leichte Schulter genommen wird, zeigte eine zweistündige Verkehrskontrolle von Beamten der Polizeistation Rüsselsheim am Donnerstag (11.08.), in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr am Dresdener Damm. Bei der Überprüfung von 32 Fahrzeugen, wurden in 22 Fällen Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. In allen Fällen werden Verwarnungsgelder in Höhe von 30 Euro fällig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell