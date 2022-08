Groß-Gerau (ots) - Ein 92 Jahre alter Mann, der in Begleitung seiner Ehefrau am Sonntag (07.08.), gegen 18.20 Uhr, auf dem Hauptweg, kurz vor den Parkplätzen, in der Fasanerie spazieren ging, geriet hierbei in das Visier eines Kriminellen. Der Unbekannte näherte sich dem Seniorenpaar von hinten und entriss dem Mann eine mittels Schlaufe am Handgelenk getragene Herrenhandtasche samt persönlichen Dokumenten und Geld. ...

mehr