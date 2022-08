Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Unbekannter entreisst 92-Jährigem Tasche

Groß-Gerau (ots)

Ein 92 Jahre alter Mann, der in Begleitung seiner Ehefrau am Sonntag (07.08.), gegen 18.20 Uhr, auf dem Hauptweg, kurz vor den Parkplätzen, in der Fasanerie spazieren ging, geriet hierbei in das Visier eines Kriminellen.

Der Unbekannte näherte sich dem Seniorenpaar von hinten und entriss dem Mann eine mittels Schlaufe am Handgelenk getragene Herrenhandtasche samt persönlichen Dokumenten und Geld. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß über einen Trampelpfad in Richtung Tiergehege. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Von dem Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er eine rote Jacke trug.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell