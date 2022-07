Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hauswand von Schule mit Farbe beschmiert

Drei Unbekannte von Zeugen beobachtet

Darmstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (15.7.) gegen 2 Uhr haben drei noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Nieder-Ramstädter Straße getrieben und die Mauer des Ludwig-Georg-Gymnasiums mit Farbe besprüht. Zeugen waren auf das Treiben aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu dem noch unbekannten Trio entgegen. Einer der Täter trug einen hellen Pullover und eine helle Basecap. Sein Komplize war mit einem dunklen Pullover bekleidet, der Applikationen in der Farbe Orange auf dem Rücken hatte. Beide waren von schlanker Statur. Ihr Begleiter wurde als "kräftig" wahrgenommen. Er war mit einem zweifarbig gestreiften Pullover bekleidet.

