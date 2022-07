Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Unfall mit Vollsperrung auf der A 60

Abschlussmeldung

Gem. Bischofsheim (ots)

Gemarkung Bischofsheim - Abschlussmeldung

* Die Sperrungen auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Wiesbaden/Mainz konnten gegen 01:40 Uhr vollständig zurückgenommen werden. *

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14. auf 15. Juli, kam es gegen Mitternacht auf der A 60 zwischen Rüsselsheim und Mainz vor dem Mainspitzdreieck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 23-jähriger Wiesbadener in seinem BMW aus bisher ungeklärter Ursache auf das Heck eines Hyundai auf, der mit einer 22-jährigen Fahrerin und einer 26-jährigen Beifahrerin besetzt war. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und stießen sowohl mit der Mittelschutzplanke als auch mit einem Sattelzug zusammen, der sich in der rechten Spur befand.

Die drei Insassen der PKWs wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt und sein Sattelzug trotz leichter Schäden fahrbereit. Es entstanden ferner ein großes Trümmerfeld und Fahrbahnverunreinigung durch Betriebsstoffe, welche durch Feuerwehrkräfte und die Autobahnmeisterei beseitigt werden mussten. Die Sachschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 15.000 Euro.

Neben der Feuerwehr Rüsselsheim, dem Rettungsdienst und der Autobahnmeisterei Rüsselsheim war die Autobahnpolizei Südhessen mit zwei Streifen am Einsatz beteiligt.

Die kurzzeitig notwendige Vollsperrung der Richtungsfahrbahn dauerte etwa 20 Minuten, die Teilsperrung von Fahrspuren etwa 100 Minuten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell