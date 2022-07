Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verletzte Fahrradfahrerin nach Kollision mit PKW

Dieburg (ots)

Am Freitag, den 08.07.2022 ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Groß-Umstädter Straße in Dieburg mit einer verletzen Fahrradfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Dieburgerin mit ihrem SUV die Groß-Umstädter Straße stadteinwärts. Auf Höhe einer Fußgängerfurt wollte ein 12-jähriges aus Dieburg stammendes Mädchen offenbar die Groß-Umstädter Straße mit ihrem Fahrrad queren. Hierbei kam es zur Kollision zwischen SUV und Fahrrad. Die Fahrradfahrerin wurde hierbei nicht unerheblich verletzt und kam auf der Straße zum Liegen. Das beschädigte Fahrrad verkeilte sich unter dem PKW und wurde zudem total beschädigt. Der Rettungsdienst samt Notarzt versorgte die verletzte Fahrradfahrerin und verbrachte diese in ein umliegendes Krankenhaus. Die PKW-Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, konnte aber die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Zur Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung musste die Straße für knapp eine Stunde voll gesperrt werden.

Berichterstatter: Wanko, POK

