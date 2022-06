Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nicht weit gekommen

Kontrolle mündet in Festnahme

36-Jähriger mit gestohlenem Rad gestoppt

Darmstadt (ots)

Nicht weit gekommen ist ein 36 Jahre alter Mann aus Darmstadt am Donnerstag (30.6.), als er gegen 3 Uhr die Aufmerksamkeit eines Streifenteams in der Rheinstraße auf sich zog und sofort beim Erblicken der Beamten die Flucht auf einem Fahrrad ergriff. Doch die Flucht währte nicht lange. Die Polizisten stoppten den Mann und schnell zeigte sich der Grund für sein Verhalten. Bei seiner Kontrolle räumte er umgehend ein, dass er das Fahrrad kurz zuvor in der Goebelstraße entwendet hatte. Weil der Mann bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich bekannt war und letztmalig Anfang Juni mit einem Fahrraddiebstahl in der Kasinostraße in Verbindung gebracht werden konnte, klickten die Handschellen. Neben dem Fahrrad stellten die Ordnungshüter zudem bei seiner Durchsuchung einen Bolzen -sowie einen Seitenschneider als Beweismaterial sicher. Der Festgenommene musste mit zur Wache und verbrachte die restliche Nacht im Gewahrsam, bevor er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen und ist unter der Rufnummer 06151/9690 für Hinweise, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen, zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell