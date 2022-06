Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Fahrradgeschäft

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Fahrradgeschäft in der Kelsterbacher Straße geriet in der Nacht zum Sonntag (12.06.), gegen 3.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter zerstörten zunächst die Schaufensterscheibe und entwendeten anschließend aus dem Verkaufsraum ein E-Bike sowie zwei Federgabeln. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Ein Tatverdächtiger konnte von einem Anwohner bei der Flucht beobachtet werden. Der Unbekannte ist etwa 1,90 Meter groß, hat eine schlanke/sportliche Figur und trug schwarze Kleidung sowie eine Sturmhaube.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

