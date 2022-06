Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Exhibitionist entblößt sich vor Hauseingang

Wer kann Hinweise geben?

Raunheim (ots)

Ein etwa 50 bis 55 Jahre alter und 1,85 Meter großer Mann hat sich am späten Dienstagabend (7.6.) gegen 23 Uhr gegenüber einer Anwohnerin in der Ringstraße und dort im Bereich eines Hauseingangs, entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Im Anschluss trat der als "schmal" beschriebene Unbekannte die Flucht an. Zum Zeitpunkt der Tat war der Täter mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Das Kommissariat 10 von der Kriminalpolizei Groß-Gerau ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise von Zeugen, die den Täter möglicherweise beobachten konnten oder Hinweise, zu dessen Identität geben können, unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell