Viernheim (ots) - Am Dienstag (17.5.) in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr haben Kriminelle ihr Unwesen in einem Hochhaus in der Rathausstraße getrieben, dort die Abwesenheit von Wohnungsinhabern ausgenutzt und die Tür zu den Räumen aufgehebelt. Im Anschluss suchten die Täter nach Beute und entwendeten Bargeld. Die Heppenheimer Kripo (K21/22) ist mit dem ...

