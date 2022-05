Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Donnerstag (05.05.2022), in der Zeit zwischen 17.00-17:30 Uhr kam es in der Flughafenstraße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer(in) beim Ein/ Ausparken einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden weißen BMW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet und sachdienliche Hinweise auf den Verursacher/in geben können, mögen sich bei der Polizei Mörfelden -Walldorf unter der Rufnummer: 06105/ 4006-0 melden

