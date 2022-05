Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt/Gernsheim: Polizei sucht Eigentümer von zwei Fahrrädern

Wer kann Hinweise geben?

Stockstadt/Gernsheim (ots)

Die Polizei in Gernsheim sucht nach den rechtmäßigen Eigentümern zweier Fahrräder. Die Räder wurden im Rahmen von Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls in der vergangenen Woche bei einem Verdächtigen in Stockstadt sichergestellt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass das schwarze E-Bike der Marke Zündapp und das schwarze Trekkingrad der Marke Winora aus zurückliegenden Diebstählen stammen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 der Polizeistation Gernsheim nach den rechtmäßigen Besitzern und fragen: Wer kann Hinweise geben? Wer erkennt sein Eigentum oder hat Verdächtiges beobachtet?

Unter der Rufnummer 06258/9343-0 sind die Beamten zu erreichen.

Hinweis an die Medienvertreter: Zwei Fotos zum Download finden Sie in unserer digitalen Pressemappe.

