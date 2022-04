Lorsch (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 23.04.2022 zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr, ereignete sich in der 'Bahnhofstraße' in Lorsch, auf Höhe der Hausnummer 14, auf einem dort befindlichen Parkstreifen ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ebenfalls befindet sich an dieser Örtlichkeit das Bekleidungsgeschäft NKD. Der Beschuldigte stieß hierbei laut einer Zeugin beim Ausparkvorgang gegen den Pkw ...

