Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach/ Michelstadt/Brombachtal: Einbrecher auf Diebestour

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Brensbach/ Michelstadt-Steinbach/Brombachtal (ots)

Nach zwei Einbrüchen und zwei Einbruchsversuchen in den Ortsteilen Michelstadt-Steinbach, Langen Brombach und Brensbach, hat die Kriminalpolizei in Erbach die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Im Verlauf des Mittwochs (27.3.) gerieten zwei Einfamilienhäuser ins Visier, aus denen die Täter Bargeld und Schmuck in Höhe mehrerer Tausend Euro erbeuteten und Sachschaden von mindestens 500 Euro verursachten. Gewaltsam hatten sich die Kriminellen Zugang zu den Räumen eines Brensbacher Anwesens in der Straße "An der Galgeneiche" sowie in "In den Zwölf Morgen" des Ortes Steinbach verschafft und die Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht.

Von einem länger zurückliegenden Tatzeitraum gehen die Ermittler derzeit bei der, glücklicherweise erfolglosen, Suche nach Wertvollem in der Dresdner Straße und im Tannhäuser Grund, des Ortsteils Langen Brombach aus. Nach ihrer Rückkehr am Dienstagmorgen (26.3.) hatten die Hauseigentümer die Spuren der Kriminellen an einer Balkon- sowie einer Garagentür entdeckt und die Polizei verständigt. Auch wenn die Täter ohne Beute die Flucht ergriffen, verursachten sie einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, die der Aufklärung der Taten dienen, werden gebeten, sich mit den Beamten, in Verbindung zu setzen.

