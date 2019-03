Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Blaues Motorrad gestohlen

Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Im Verlauf des Mittwochs (27.3.), in der Zeit zwischen 7 und 16.30 Uhr, haben noch unbekannte Diebe ein im Friedrich-Lutzmann abgestelltes Motorrad entwendet. An dem blauen Zweirad, vom Hersteller BMW, war, zum Zeitpunkt des Diebstahls, das Kennzeichen GG-NT51 angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Kraftrades geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Polizei in Rüsselsheim, unter der Rufnummer 06142/696-0, zu melden.

