POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Nach zwei Einbrüchen am Dienstag (19.03.) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 13.30 Uhr und 22.30 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter durch die aufgehebelte Balkontür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Händelstraße im Stadtteil Wixhausen ein. Im Inneren wurden sätmliche Wohnräume durchwühlt und durchsucht. Mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entkamen die Kriminellen anschließend unerkannt. Ebenfalls mit Schmuck entkamen Einbrecher bei einem gleichgelagerten Fall in der Straße "Am Brombeerberg" in Arheilgen. Zwischen 17.15 Uhr und 21.40 Uhr brachen die Täter eine Seitentür zu dem Reihenhaus auf. Der Wert der erbeuteten Schmuckstücke dürfte ebenfalls bei mehreren Tausend Euro liegen. Das Kommissariat 21/22 hofft bei den Ermittlungen auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Ob ein Tatzusammenhang vorliegt, müssen die weiteren Nachforschungen zeigen. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

