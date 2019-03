Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Auf die kiloschwere Rüttelplatte einer Baustelle in der Robert-Bosch-Straße hatten es bislang noch unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Freitag (15.3.) und Dienstag (19.3.) abgesehen. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, entdeckten Arbeiter den Diebstahl des Gerätes und verständigten die Polizei. Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe sind mit dem Fall betraut und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Für den Abtransport der Beute, im Wert von rund 5000 Euro, dürften die Täter ein Auto benutzt haben. Möglicherweise wurden sie dabei beobachtet? Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen hat oder Hinweise zu dem Verbleib des Arbeitsgerätes geben kann, wird gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier zu melden (Rufnummer 06151/969-3810).

