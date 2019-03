Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Sporthalle im Visier von Einbrechern

Babenhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.03.) wurde die Polizei in Dieburg um 09:30 Uhr alarmiert, da an einer Sportstätte in der Frankfurter Straße der Einbruchalarm ausgelöst wurde. Vor Ort konnten die Beamten nur noch ein eingeworfenes Fenster feststellen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Aus dem Verkaufs- und Büroraum wurde ausschließlich Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich in Summe auf über 800 Euro.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegen.

