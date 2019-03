Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Viel Lärm - Einbrecher steigen in Tankstelle ein

Rimbach (ots)

Das verbaute Sicherheitsglas einer Tankstelle in der Staatsstraße ist am frühen Donnerstag (14.3) mit massiver Gewalt aus der Führung herausgebrochen worden. Mindestens zwei Täter müssen nach ersten Einschätzungen der Polizei zwischen 2.30 Uhr und 2.50 Uhr auf dem Tankstellengelände mit viel Lärm am Werk gewesen sein, bis die drei Quadratmeter große Scheibe herausgehoben war. Nach bisherigen Feststellungen haben die Täter das Wechselgeld eingesteckt, bevor sie in Richtung Fahrenbach geflüchtet sind.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht dringend Zeugen, die am frühen Morgen Schlaggeräusche gehört und/ oder Personen auf dem Tankstellengelände gesehen haben. Alle Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell