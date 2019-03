Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Büroräume einer Versicherung

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Aus noch nicht bekannten Gründen haben Kriminelle am Mittwoch (13.3.) von ihrem Vorhaben abgelassen, in Räume eines Mehrfamilienhauses in der Roßdörfer Straße zu gelangen. Zwischen 16 Uhr und 20 Uhr schoben die Täter einen Rollladen im Erdgeschoß hoch und versuchten das Fenster zu den Büroräumen einer Versicherung aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt das Fenster dem Einwirken stand. Unverrichteter Dinge traten die Kriminellen die Flucht an. Möglicherweise konnten sie dabei beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell