Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden auf dem Nettoparkplatz.

Lampertheim (ots)

Am Donnerstag, den 07.03.2019, gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Andreasstraße in Lampertheim eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Als die Geschädigte nach ihren Einkäufen zu ihrem, auf dem Parkplatz geparkten, PKW zurückkam stellte sie fest, dass dieser durch einen Unfall an der rechten Fahrzeugseite beschädigt war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 EUR. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug gibt es nicht. Die Polizei Lampertheim bitte um Hinweise zum Verursacher.

