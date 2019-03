Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/ Rai-Breitenbach. Opel Calibra in der Arnheiter Straße verkratzt

Breuberg (ots)

Am Freitagabend (1.3) ist der Schaden an einem abgestellten grauen Opel Calibra in der Arnheiter Straße im Ortsteil Rai-Breitenbach bei der Polizei angezeigt worden. Der Autolack des Opels wurde offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand an der linken Fahrzeugseite und auf der Motorhaube beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 2400 Euro.

Die Polizei in Höchst sucht Zeugen, die zwischen Donnerstagabend (28.2),ab 17 Uhr, und Freitagabend (1.3) Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Telefon: 06163 / 9410.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell